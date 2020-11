La scorsa settimana mi era piaciuto scrivere della Juventus di Pirlo facendo un raffronto con la vecchia favola del “Brutto anatroccolo” deriso da tutti perché diverso dai fratelli e sorelle della sua nidiata. Il finale, conosciuto da tutti, racconta del pulcino spelacchiato che, una volta cresciuto,La fiaba scritta da Andersen è una puntuale metafora della vita.E’ un vero peccato che la partita di ieri sera, con la vittoria della Juventus che ha passeggiato sul Cagliari, abbia potuto essere apprezzata da un numero di spettatori esiguo quanto possono esserlo gli abbonati di Dazn. Sarebbe stata l’occasione perfetta per invitare i tanti e troppi scettici detrattori del nuovo allenatore bianconero a rivedere radicalmente i loro pareri di fatto contrari a chi sta veramente mutando la stessa geneticaL’esatto opposto di quel che ha mostrato ieri sera.Dal punto di vista tecnico e tattico nessuna sbavatura.A seguire tutta una serie di perle autentiche il cui valore oltre la scontata presenza fondamentale di Ronaldo e la convinzione di aver visto giusto richiamando. Lo stesso, tanto sbertucciato negli ultimi tempPer non dire di, belle e possente, di, finalmente feroce, di, soldatini di ferro. Il tutto in attesa del migliore del recupero diMa la chiave di ogni cosa, a mio avviso, è rappresentata dal “collante” che consente a questo gruppo di funzionare in maniera eccellente. Si tratta della ritrovata gioia di stare insiemePirlo, evidentemente, ha saputo liberare la mente dei suoi ragazzi restituendo loro la completa autostima che l’anno passato aveva subito violenti scossoni.E per la Juventus il futuro è adesso.