"Stasera è stata una grande vittoria, però non era un sogno: era quello che dovevamo fare, perché nella lotta scudetto dobbiamo vincere ogni partita. Ci facciamo i complimenti e siamo orgogliosi fino a stasera a mezzanotte per aver sconfitto una squadra preparata e imbattuta da più di un anno, ma poi dobbiamo mettere la testa sulla prossima partita contro il Sassuolo per portare altri 3 punti a casa. Questa è la verità". Così Federico Chiesa ha sentenziato dopo la vittoria della Juve a San Siro, condita da una sua doppietta. Parole che hanno fatto impazzire i tifosi bianconeri. Mentalità.



Poi, un altro messaggio per chiudere: "Da Ronaldo, Bonucci e tutti i senatori, ma anche i più giovani già campioni come Bentancur, da tutti loro capisci che queste partite hanno qualcosa di speciale. Ma come dicono sempre loro, tutte le partite sono importanti: ciò che vogliamo è entrare in campo con la grinta di voler attaccare gli avversari e vincere".