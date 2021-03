Le pressioni sull'ATS e ancora nessuna novità sui nazionali: in casa Inter si guarda giorno dopo giorno, anzi ora dopo ora a tutto quello che può accadere. Di sicuro, attraverso La Gazzetta dello Sport, è arrivata una prima risposta ad, che in conferenza stampa aveva definito il club nerazzurro '' poiché i casi di positività arrivavano a ridosso della sosta e con una partita già sospesa.Per Gazzetta, a "casa Inter non hanno accolto con simpatia le parole di Andrea Pirlo, che ha dipinto un’Inter «fortunata». Fortuna non è, ad esempio, non aver affrontato il Sassuolo ieri sera, in una fase del campionato in cui il calendario paradossalmente avrebbe concesso un vantaggio ai nerazzurri, considerando anche l’impegno infrasettimanale del Sassuolo con il Torino".