Fischi. Di rabbia. D'orgoglio. Anche un po' di paura, perché è inevitabilmente il sentimento prevalente in questo momento.Lo stimolo che anima i tifosi allo stadio è la reazione da amante ferito, in qualche modo tradito: c'è qualcuno a cui dare la colpa, e nel mirino c'è sempre la FIGC. Che si traduce nell'arbitro (alla fine patisce pure, soprattutto lui), nei vessilli della Lega Serie A, nell'inno fischiato in maniera mai così assordante.: non si può fermare neanche davanti all'emozione di un momento, alla felicità che genera un gol. No: è solo la fugace reazione, l'animo predominante è ancora in pena per una classifica difficile da commentare, impossibile da digerire., o comunque di una parte. E della reazione, che oltre ai comunicati social - nei quali avevano attaccato duramente la società - ha prodotto uno striscione che vale una lettera d'amore: in A o in B, noi, cioè loro, saremo sempre qui. L'elmetto, insomma, è stato indossato. Anche se la Juve non sa ancora quale, quante, di che tipo sarà la battaglia da combattere. Il richiamo all'arma del tifo comunque è partito e si è diffuso in tutta la curva.Ecco, la direzione sembra netta e il prossimo passo sarà quello di farsi sentire, ancora di più. A prescindere dalla direzione intrapresa dalla giustizia ordinaria, sportiva, di campo e fuori, il tifoso della Juventus non batte in ritirata ma anticipa il destino: è da solo, e contro tutti. E costantemente proiettato nella resistenza di fianco alla Società, vittima - apparentemente - di una sentenza politica che colpisce chi proprio non aveva colpa, cioè i giocatori.