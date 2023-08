La Juventus ha comunicato nei giorni scorsi la decisione di fissare il prezzo del settore ospiti a 45 euro. La Curva Sud del Milan ha rilasciato un comunicato sulla vicenda: "Lo scorso anno abbiamo chiuso la stagione disertando l’ultima trasferta a Torino, in segno di protesta con la Juventus per i costo del biglietto. Da quest’anno a Torino è stato fissato un tetto massimo al prezzo del settore ospiti: bene così!Auspichiamo fin da subito che venga intrapresa questa strada da tutte le società di serie A, così come accade già in molti campionati europei e come stabilito dalla UEFA per le proprie competizioni a partire già da questa stagione. Si guarda sempre all’estero come modello da seguire solo quando fa comodo al “sistema”, ebbene occorre prendere esempio anche e soprattutto quando sono i tifosi a trarne i GIUSTI benefici, perché senza tifosi non c’è calcio e gli stadi vuoti durante la pandemia lo hanno ampiamente dimostrato."