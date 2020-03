di Marco Bernardini

Salvo un intervento dell’ultima ora, peraltro auspicabile, da parte del Governo il “derby d’Italia” sarà riservato ai fortunati che hanno la possibilità economica di pagare un abbonamento a Sky per poter vedere le partite di calcio.

Saranno soddisfatti tutti coloro i quali, intervenendo nel dibattito sull’eventualità di mandare in chiaro le gare a stadi chiusi, non hanno perso l’occasione senza vergognarsi neanche un poco di protestare al grido di “io pago e gli altri si arrangino”. Complimenti vivissimi per la bella dimostrazione di solidarietà sociale e di coesione umana raccomandate dal Capo di Stato Mattarella.



UNA VECCHIA "AMICA" - La stragrande maggioranza degli italiani, in quarantena o anche soltanto timorosi di andare a vedere la partita al bar, se ne faranno una ragione e, al contempo, avranno l’opportunità di riscoprire uno strumento di conoscenza e di svago che pareva senza più utilità e valore perché schiacciato dalla invadente e invasiva televisione.

Una spolverata, dunque, alla vecchia e cara radio per poi regolare con la rotella della manopola la frequenza che invierà il racconto di Juventus-Inter. Tutti insieme, papà e mamme e nonni e bambini, in cucina o in salotto per ascoltare la radiocronaca e gustare il piacere di “sognare”e di fantasticare su ciò che verrà narrato dalla voce del giornalista. Un evento non di poco conto, se riflettiamo bene, che non toglierà nulla all’emozione e che seppure senza l’aiuto delle immagini consentirà di vivere una partita a colori.



COME UNA VOLTA - Una rivalutazione del come eravamo che, in questo momento di crisi drammatica e profonda, andrà ad associarsi con altre buone abitudini perdute o anche soltanto dimenticate. La rivalutazione degli anziani e cioè dei nonni “convocati”, con loro grande piacere, per fare da baby sitter ai bambini e ai ragazzini senza scuola di genitori che lavorano. La possibilità di trascorrere le serate tutti insieme, da famiglie autentiche, parlando e tenendo il televisore spento per evitare ulteriori angosce. Riscoprire il sano gusto di leggere un buon libro o quello di raccontare storie ai nostri figli. Il divertimento nel mettersi al fornelli e far trascorrere il tempo cucinando dolcetti e creme della nonna. Una partita a carte o a Monopoli prima di andare a letto.

Domani poi sarà un altro giorno e ci saremo resi conto che, come cantava De Andrè, anche dal letame può nascere un fiore.