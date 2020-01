Your browser does not support iframes.

Rinato. Letteralmente. Dopo un'estate particolarmente movimentata con il rischio di lasciare la Juventus per volare in Premier League, Paulo Dybala è tornato al centro della squadra. Il presente è suo: trequartista, esterno, seconda punta... dove lo metti sta. Sarri se la ride e si coccola La Joya. Di Maurizio e di tutti gli juventini. Della sua Oriana, soprattutto: è lei uno dei segreti della rinascita dell'argentino. L'ha aiutato a riflettere, ad agire meno di pancia e più di testa. Paulo vicino a Oriana è cresciuto e maturato, e pazienza se alcune volte ancora si arrabbia per qualche sostituzione. Quando torna a casa c'è Oriana a farlo ragionare.



