Oramai è diventato un mantra per questa Juventus: questa stagione deve diventare come la 2015/16 per Max Allegri, quando dopo un inizio shock i bianconeri misero in fila una serie positiva da record e conquistarono uno scudetto partendo dalla parte destra della classifica.Ma come fa notare il Corriere dello Sport oggi in edicola, Allegri è un allenatore specializzato nel rimontare dopo un inizio di campionato da brividi:5 sconfitte nelle prime 5 gare ma il presidente Cellino gli dà fiducia e alla fine sarà uno splendido nono posto. E l'annata che poi avrebbe condotto allo scudetto del primo Milan di Ibra (ultimo titolo di campioni d'Italia per i rossoneri),firmato Giaccherini-Bogdani! Per finire con lama alla fine la qualificazione in Champions, obiettivo stagionale, fu centrata. Fino al già plurimamente citato 2015/16 con la Juve. La storia si ripeterà?