, che vuole Manuel Locatelli e che, forse, ritroverà anche Miralem Pjanic. Ma queste sono gerarchie che ha tutta l’intenzione di scalare. Sì, perché come racconta Tuttosport, ha già cominciato a muovere i primi passi, lavorando duramente in vacanza da diversi giorni tra corse, forza e tecnica, fino alla boxe.E tutto parte dal recupero della condizione fisica migliore.Conquistarsi un posto da titolare nella Juventus non sarà semplice, ma Allegri è uno che sa vedere le migliori caratteristiche di ogni suo giocatore e sa sfruttarle. La prima idea nel progetto della prossima Juventus - scrive il quotidiano - è la ricerca di spazi larghi in cui attaccare, sfruttando Rabiot, Bentancur, Chiesa, Kulusevski e tutti gli altri. Ma la sua diversità però può diventare il suo punto di forza, perché la Juve di Allegri ha sempre palleggiato tanto per far uscire gli avversari.