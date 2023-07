Nell'edizione odierna La Repubblica riflette sul fatto che, in questo momento storico, insembrano mancare le idee, oltre che i soldi, tanto che quasi tutte le big si stanno contendendo gli stessi nomi sul mercato. Se prima l'oggetto comune del desiderio era Davide, poi approdato all'Inter, ora il profilo più ambito è quello dell'exAlvaro: "Tutti in fila, come non ci fosse un altro attaccante al mondo e come se non si sapesse che Morata è sì un bravissimo ragazzo, una punta eclettica e non mugugna se sta in panchina, ma anche un centravanti non troppo prolifico e dal carattere un po’ tenero".