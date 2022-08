All'indomani della sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid, che ha mostrato unaancora indietro di condizione e a corto di idee, su La Gazzetta dello Sport un'interessante riflessione a firma di G.B. Olivero. Secondo il giornalista, "la Juventus non gioca, ma lavora. E non diverte". I bianconeri, scrive Olivero, sono alle prese con un black-out che ha origine nel tentativo di cambiare dna con le gestioni Sarri-Pirlo e ora non riescono a ritrovare la propria identità. Il risultato è un gioco noioso, in cui i calciatori svolgono "il compitino". E nemmeno Allegri è esente da colpe: viene infatti sottolineata la differenza tra gestire - com'è capitato al tecnico livornese ereditando una squadra di campioni - e allenare, quello che servirebbe adesso senza una base solida in rosa.