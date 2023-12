Il Corriere dello Sport ricostruisce quanto successo nel post partita di Genoa-Juve con Massimiliano Allegri che ha avuto un lungo dialogo con gli arbitri del match.deve avergli segnalato il tecnico in merito all'entrata di Malinovskyi su Yildiz, punita solo con il giallo. Discutibile la risposta dell’interessato: “Mancava 1 minuto alla fine, non sarebbe certo cambiato il risultato”, si legge. Errore grave fa sapere Rocchi. Forse doppio errore.E qui Allegri ha ripetuto esattamente la stessa tesi esposta poi in sala stampa davanti ai giornalisti. Nessuna offesa, nessuna accusa ma una elementare constatazione. E cioè: “Il var non è oggettivo ma soggettivo!”. Ogni riferimento anche al precedente di Napoli-Inter (trattenuta di Lautaro su Lobotka all’origine del primo gol di Chalanoglu) era forse voluto. Non è complicato immaginare come Massa si sia difeso utilizzando la stessa tecnica usata da recenti difensori dell’operato della classe arbitrale. Come rispondono costoro?”. La replica di Allegri, a pensarci bene, dev’essere stata identica a quella ascoltata in qualche trasmissione sportiva: “Questo lo dici te!”. E qui, probabilmente, il confronto si è interrotto bruscamente.