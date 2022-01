Tra richieste e volontà. La Juventus e gli agenti di Dusan Vlahovic si incontreranno per definire gli ultimi dettagli del colpo, tra cui le commissioni. Nella trattativa con l'Arsenal la richiesta di Ristic era arrivata a 18 milioni alla firma. Come scrive il Corriere dello Sport, intorno a questa cifra un po' di tensione non è mancata, il tempo scorre e un accordo verrà in ogni caso trovato e la sensazione è che uno sconto l'agente del serbo dovrà comunque concederlo. Intanto, Barone e Cherubini stanno trattando sulle condizioni di pagamento: la Juve vorrebbe dilazionarlo in 4 stagioni, mentre la Fiorentina non vuole andare oltre le due rate.