Parola di Massimiliano Allegri, che analizza la sua Juve e il suo rendimento, ma soprattutto cerca di capire dove migliorare. L’allenatore bianconero ha cambiato l’atteggiamento e l’idea di gioco della Juventus dalla scorsa stagione in questo anno, aumentando dinamismo e corsa, che portano più aggressività nel pressing e un ritmo più alto. Un cambiamento che sta portando i suoi frutti e che, unito alla crescita di Chiesa e Vlahovic, ha portato con sé più attacchi, più gol e una voglia di essere diversi. Ma questo gioco diverso, anche più rischioso per certi versi, necessita di qualità, idee e velocità, di precisione assoluta. Ma la Juve lo ha mostrato solo a tratti, come sottolineato proprio dallo stesso Allegri, che ricerca nella Juve un controllo assoluto, per evitare pericoli e per chiudere gare lasciate troppo aperte, come a Lecce. Ecco dove deve migliorare la Juve, dove i bianconeri ancora latitano: tecnicamente, nella velocità e nelle scelte, la missione è giornaliera ed è già partita.