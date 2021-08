non è un giocatore in uscita, ma potrebbe lasciare la Juventus già in questi giorni. Spieghiamo: i bianconeri non vogliono svendere l'americano, ma in un mercato complicato e com poca disponibilità economica come quello attuale non esistono incedibili. O forse sì, ma in casa Juve non sono più di tre: De Ligt, Chiesa e Kulusevski. Nemmeno Ronaldo è un intoccabile, per capirci. Per questo, la Juventus valuterà la cessione di McKennie solo per offerte che andranno oltre i 25/30 milioni di euro.