Non c'è Suarez che tenga, Edin Dzeko è ancora la prima scelta della Juventus per l'attacco del prossimo anno. Per Pirlo, soprattutto. Da quando è arrivato il nuovo allenatore l'attaccante bosniaco ha scavalcato Milik nelle preferenze dei bianconeri. Suarez? Un'alternativa a Dzeko. Una seconda scelta, nulla di più. Che potrebbe diventare concreta se la Roma non dovesse chiudere per Milik e di conseguenza non lascerebbe partire Dzeko che ha già l'accordo con la Juve. Per l'ex City, però, sta tornando alla carica anche l'Inter che secondo Calciomercato.com ha avuto contatti con Silvano Martina, agente molto vicino al giocatore.



CONFRONTO - Per portare Dzeko a Torino servono 12/13 milioni per il cartellino e al giocatore un contratto biennale da 7,5 milioni a stagione. Decisamente meno rispetto alle cifre che servono per convincere Suarez. L'uruguaiano sta trattando la risoluzione del contratto che lo lega al Barcellona fino al 2022, ma anche se la Juve non dovesse pagare il cartellino serviranno 14 milioni netti a stagione per il giocatore e altri 15/20 tra bonus alla firma e commissioni per l'entourage. CONCORRENZA PSG - A prescindere da come andrà con la Juve Suarez è fuori dal progetto Barça, e a comunicarglielo è stato Ronald Koeman con una telefonata. Il Pistolero non l'ha presa benissimo e la richiesta per lasciare il club è di 25 milioni di buonuscita, una cifra alta che rischia di complicare la separazione dagli spagnoli. Insomma, lo scenario attorno a Suarez non è semplicissimo e la Juve in questo momento non ritiene che ci siano i margini per accelerare l'operazione. Sullo sfondo c'è il Psg, che secondo la stampa spagnola può salire in pole per Suarez. I francesi si sono liberati di un ingaggio importante come quello di Thiago Silva e in rosa c'è l'ex compagno Neymar che sarebbe contento di riabbracciare l'uruguaiano. La Juve è alla finestra per Suarez ma non ha fretta di spingere, l'obiettivo numero uno si chiama Edin Dzeko.