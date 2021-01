"E' vero che con i giovani bisogna andarci piano?". Una domanda a cui in tanti hanno risposto, con opinioni disparate e suggerimenti. Oggi, anche Nicolò Rovella ha risposto in merito a questo tema, con le idee piuttosto chiare: "E' meglio far sbagliare un giovane in Serie A piuttosto che mandarlo in prestito a farsi le ossa nelle categorie minori perché se correggi i tuoi errori in A, dopo non fallisci più. Agli allenatori dico: abbiate il coraggio di farci sbagliare".