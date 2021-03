25









Al di là di come andrà la stagione e dei bilanci che dovranno essere fatti a giungo, una cosa si può già affermare con chiarezza: la Juventus ha vinto la scommessa Morata. L'attaccante spagnolo sta sorreggendo sulle proprie spalle il peso dell'attacco bianconero e si è riscoperto leader e motivatore della squadra. Al suo fianco l'indiscutibile Cristiano Ronaldo, i numeri parlano per lui, anche quando le prestazioni non sono eccelse. Con altrettanta chiarezza, però, è emersa la ristrettezza della rosa nel reparto offensivo: riprova ne è il tentativo della dirigenza bianconera di acquistare una punta nel corso del mercato di riparazione di gennaio.



LACAZETTE - A gennaio, alla fine, nessun attaccante ha fatto il suo ingresso alla Continassa. In estate, però, si riproporrà la questione e Paratici insieme a tutti gli uomini di mercato della Vecchia Signora sono impegnati a individuare il nome giusto per Pirlo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, gli agenti di Alexandre Lacazette - attaccante dell'Arsenal con 11 gol all'attivo in questa stagione - avrebbero offerto il calciatore alla Juventus, oltre che a Barcellona e Atletico Madrid. Le trattative per il rinnovo della punta francese, in scadenza coi Gunners nel 2022, sembrano essersi arenate: Lacazette non avrebbe accettato il taglio dello stipendio proposto dal club londinese (attualmente prende 6 milioni a stagione) e sarebbe intenzionato a provare una nuova esperienza. In tutto questo i bianconeri prendono tempo: il suo nome compare nella lista dei desideri di Paratici ma ci sarà bisogno di fare le necessarie valutazioni economico tecniche prima di affondare il colpo.