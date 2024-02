Riforma Serie A, si va verso le 18 squadre?

Non in campo ma nel "palazzo", dove hanno deciso di seguire una linea comune per la, con l'obiettivo di ridurre da 20 a 18 le squadre partecipanti alladalla stagione 2025/2026, come riporta La Repubblica.L'idea, che chiaramente non trova d'accordo le "piccole", già pronte a dare battaglia, si spiega con la necessità di, visto che dalla prossima annata ci saranno le nuove formule delle coppe europee (quattro date in più soltanto per la fase a gironi e un ulteriore turno in più in quella a eliminazione diretta della Champions League) e del Mondiale per club quadriennale. Nel giro di una settimana lapresenterà alle leghe in Consiglio federale il progetto per riformare il calcio italiano.