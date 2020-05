Non si placa la guerra interna a Repubblica. Come riporta Il Giornale, la lite riguarda il nuovo direttore Maurizio Molinari e una parte della redazione, che gli imputa una linea troppo morbida nei confronti di FCA, capeggiata da John Elkann, neo-editore de La Repubblica, che ha fatto richiesta per godere della garanzia statale sui prestiti bancari, attraverso a la partecipata Sace. Una somma pari a 6,3 miliardi, per il quale Molinari ha bloccato la pubblicazione del comunicato. Da qui l’insurrezione dei giornalisti della redazione che hanno convocato, alle ore 15, un’assemblea, con all’ordine del giorno ‘ricadute del caso Fca’.