Come racconta La Repubblica, Massimilianoconfida sul fatto che la sconfitta di San Siro contro l'possa anche avere un impatto positivo sulla suaIn che modo? Liberandola dall'ansia da prestazione che spesso la attanaglia, sicuramente anche a causa della bassa età media della rosa. Senza l'ossessione di dover stare addosso all'Inter, nella sua ottica i bianconeri potranno recuperare leggerezza e lavorare anche sui principi di gioco, non solamente sullo spasmodico bisogno di risultato. Nulla sembra in ogni caso abbastanza per spaventare Simone: il nemico più pericoloso dell'Inter è l'Inter stessa.