Inter-Juve, perché non può arbitrare Orsato

Stando a La Repubblica, non c'è nessun veto da parte di- nè tantomeno del designatore Gianluca- alla scelta dell'esperto Danielequaledel big match in programma domenica sera a San Siro.La decisione - comunque condivisa - di escludere il fischietto della sezione di Schio dai possibili candidati sarebbe semplicemente dettata dalla voglia di non alimentare le polemiche dopo quel Derby d'Italia di sei anni fa in cui fece tanto discutere la mancata espulsione di Miralem. A dirigere Inter-Juve, che arriva in un momento decisamente complicato per la classe arbitrale italiana, dovrebbe essere Fabio