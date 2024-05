L'edizione odierna de La Repubblica commenta così il comunicato con cui laha annunciato l'di Massimiliano: "Senza neanche il retorico grazie di prammatica che nessun club ha mai negato nemmeno al più fallimentare degli allenatori, la Juventus ha silurato Massimiliano Allegri con dieci righe, tante quanti i suoi anni bianconeri (inclusi i due a guardare gli altri allenare), di gelido comunicato, che hanno espresso lo stesso distacco infastidito provato dai dirigenti mercoledì sera a Roma, mentre Max passava senza soluzione di continuità da picchi di furia ad altri di euforia", scrive Emanuele Gamba, che poi conclude così la sua riflessione: "Non c’è un cenno ai titoli (12) che Max ha portato alla Juve e men che meno all’ultimo, quasi a sottolineare come le schizofrenie di quella grottesca notte romana avessero avuto pure l’effetto di disintegrare all’istante la gioia per il ritorno al successo dopo 3 anni di magra. La panchina, Allegri, se l’è picconata da sé anche per questo".