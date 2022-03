di Luca Bedogni

Zero tiri di Vlahovic contro lo Spezia e siamo entrati tutti in paranoia. Due le risposte che ci siamo dati: o è stanco o è il gioco di Allegri. La prima opzione è comprensibile, se ricordate l’ultimo pezzo di questa rubrica si concludeva appunto così, con lo spettro di una possibile panchina di riposo per il numero 7 della Juve. Tra l’altro, lo stesso livornese in conferenza stampa pre-partita aveva fatto finta di pensarci. Poi però Vlahovic ha giocato, e qua e là in effetti la sensazione che fosse un po’ stanchino l’abbiamo avuta, anche perché doveva vedersela con Nikolaou ed Erlic, che sono notoriamente ‘belli pimpanti’, per usare un eufemismo. Ma era così stanco da dire “oddio, guarda come è stanco”? No. Quindi è un problema del gioco di Allegri? Rilassiamoci un momento. Va bene, Allegri non è Italiano (acqua calda), ma cerchiamo di capire se questi zero tiri di Dusan sono effettivamente preoccupanti o meno.