La redazione del BN saluta e ringrazia Cristiano Corbo: è stato un privilegio

Redazione Calciomercato

. Sfida l’impossibile: non si può scrivere bene e velocemente. Non si può congelare in un articolo il turbinio delle emozioni a caldo di un post partita. Non si può unire il fiuto giornalistico ad eccellenti doti organizzative. Non si può avere un’agenda piena e, nel frattempo, curare meticolosamente i rapporti umani. “”, e lo sa essere con il giusto tempismo.Amiche e amici de, come molti di voi avranno già notato, nelle ultime settimane la presenza disul nostro sito e sul nostro canale YouTube è diminuita. Ci ha fatto sorridere leggere le vostre teorie complottiste che tra il serio e il faceto si sono fatte largo tra i commenti alle nostre live.e continuerà la sua brillante carriera da giornalista in un’importante redazione.

Ci fermiamo a rileggere quanto scritto finora e ci sembra ancora strano, lo dobbiamo realizzare. Cristiano Corbo è stato pietra angolare del progetto BN: un punto di riferimento, spalla su cui poggiare nelle difficoltà e trampolino di lancio nei momenti di estasi.Da parte nostra, non possiamo che promettervi che metteremo a frutto le lezioni che, in tutti questi anni,ci ha lasciato. Vogliamo tenere alta l’asticella, lavorare ancora all’insegna della qualità in ogni progetto su cui ci buttiamo con passione.Permetteteci, però, questo intermezzo.