In casa Juve, è toccato ancora ai senatori suonare la carica, con Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon in testa: "Una squadra come la nostra non può accontentarsi" ha detto il difensore, capitano in pectore aspettando Giorgio Chiellini. Rincara la dose Buffon, che al contempo sposa il lavoro di Sarri: "Sta cercando di insegnarci qualcosa che, secondo me, è molto bello e straordinario. Vuole alzare il nostro livello alla massima potenza. Dobbiamo seguire la strada indicata dal nostro allenatore". I senatori, quindi, hanno tracciato la strada da seguire.