Tutto da perdere, poco da guadagnare. Tra le due, la strada della Juventus è stata la prima: dopo il ko con il Genoa, i bianconeri tornano a Torino con il morale sotto ai tacchetti. Il motivo è ben intuibile: la partita si era ben messa, era stata ben indirizzata poi dal gol di Paulo Dybala, che in questo finale aumenta i rimpianti per com'è andata a finire.



Ma dai social piove di tutto, anche perché in partita è arrivato proprio questo, proprio di tutto. Dalla reazione di Dusan Vlahovic agli errori incredibili di Kean e De Sciglio. Cosa salvare? Poco, forse niente. E un appello si leva dai social: "Caro Allegri, spiegaci tu questa Juventus...".



