"Sabato sera al Parc des Princes Di Maria ha salutato Parigi e i suoi tifosi dopo sette anni pieni di magie. Miglior assistman di tutti i tempi del Psg ha pubblicato una toccante lettera d’addio dopo le lacrime sincere al momento del cambio con standing ovation, poiché si aspettava un trattamento diverso dal club". E' quanto scrive la Tuttosport, che aggiunge: "Il Fideo ha immediatamente voltato pagina, tanto che in zona mista a una domanda su un’ipotesi di futuro juventino ha risposto sgranando gli occhi e ridendosela. È un’immagine diventata virale in un amen e i cuori juventini già sognano. Per l’operazione Di Maria a Torino siamo alla stretta finale e nel corso del vertice di mercato tra Allegri e la dirigenza sarà fatto un punto della situazione".