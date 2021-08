Il campionato dinon è partito con il piede giusto: due errori decisivi per il pareggio con l'Udinese e tante critiche dai tifosi. Ad Allegri non è piaciuto l'atteggiamento del portiere polacco sulla seconda rete e anche in conferenza ha detto che ogni tanto serve buttare il pallone in tribuna. Da parte dell'allenatore e del suo staff, però, non c'è nessuna volontà di evidenziare l'errore del portiere che continua ad avere la fiducia massima da parte di tutti.