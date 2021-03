La reazione che serviva. E poco importa se non si può tornare indietro, cancellando l'eliminazione contro il Porto. La Juve vince a Cagliari, giocando bene il primo tempo e partendo fortissimo. Anche un po' di sofferenza per i bianconeri che nel secondo tempo faticano, ma trovano la vittoria senza troppi pericoli. Decide Cristiano Ronaldo, lui e la sua tripletta. I social bianconeri tornano a gioire per i tre punti: dalla BBC a Morata e tutti gli altri, la parola d'ordine è una sola: reagire. E farlo insieme.



TUTTI I MESSAGGI DEI GIOCATORI BIANCONERI NELLA NOSTRA GALLERY.