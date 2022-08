Per citare, dal lancio della monetina è uscito. Il polacco è stato il prescelto dalla Juventus per occupare lo slot di vice Vlahovic. Dall’altro lato della stessa monetina c’era Memphis: “Può giocare sia al posto di Vlahovic sia al suo fianco e abbiamo guardato anche lui ovviamente, perché è in uscita dal Barcellona”, aveva rivelatonel prepartita di Sampdoria-Juve. Ovviamente, la dirigenza bianconera non si è affidata al caso ma a valutazioni di tipo economico, come racconta calciomercato.com.: la Juventus era disposta a rinunciare ad alcuni bonus legati ancora al trasferimento di Pjanic per facilitare l’operazione.: “Durante la trattativa con il Manchester United perArrivabene e Cherubini avevano offerto un biennale con opzione per un terzo anno da 6 milioni di euro più bonus, fino a 7,5, dopo la scelta del francese di non accettare i Red Devils e di tornare a libro paga dei bianconeri (pesando quindi ancora sul monte ingaggi) a Depay è stata fatta una proposta più bassa, intorno ai 6, ma con tre anni di contratto garantiti. L'olandese avrebbe risposto chiedendo una cifra maggiore rispetto a quella iniziale, superiore ai 9 milioni di euro, forte di un interesse concreto dalla Premier League”.Sempre secondo quanto racconta calciomercato.com,