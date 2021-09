Un investimento da circa 85 milioni di euro due anni fa, contratto da 12 milioni di stipendio all'anno che lo rende attualmente il più pagato della rosa della Juventus.Questo è il momento attuale di Matthijs De Ligt, e da questo punto di vista serve a poco, se non al morale e al risultato di squadra, il gol che ieri ha deciso il 3-2 della Juve sul campo dello Spezia.A questo punto ci si può chiedere se De Ligt rientri ancora pienamente nel progetto juventino, dato che Massimiliano Allegri non lo considera un titolare fisso e il suo procuratore Mino Raiola ha fatto una chiara allusione ai club interessati a lui. La risposta che dà Calciomercato.com è:De Ligt è legato alla Juve da un contratto fino al 2024La società al momento più interessata al 21enne difensore olandese è il Barcellona, che però versa in condizioni economiche non facilissime. Tuttavia, con quella clausola attiva, dall'estate 2022 qualsiasi big dalle faraoniche capacità economiche potrà far suo De Ligt.