"In merito al ricorso presentato dalla Rai, il Tribunale di Milano non ha affrontato il merito della questione, limitandosi a rilevare la mancanza dei requisiti per una pronuncia d'urgenza. La Rai ricorrerà per vedere riconosciute le proprie ragioni e assicurare al proprio pubblico la visione delle partite di Champions League per le prossime due stagioni". Con questo comunicato stampa la televisione di Stato conferma la battaglia in corso per i diritti TV della Champions League in chiaro. L'ingresso nel mercato di Dazn ha cambiato così lo scenario, quindi Sky si sente libera di rivedere la concessione alla Rai dei diritti in chiaro della Champions League e provare a accordarsi con Mediaset per la prossima stagione 2019/2020.