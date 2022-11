. Dopo tanto penare, dopo aver visto la propria squadra soccombere e cadere, spaventarsi e mai ritrovarsi, questa sera ha avuto la prova definitiva:. Le mancava la prova del nove, la certezza di vederla protagonista in una grandissima serata, che poi è diventata grandissima partita, che si è fatta subito una grandissima notte.- Eppure Allegri si era ritrovato di nuovo a a fare i conti con le assenze, l'ultima è stata quella di, sul quale pure aveva contato in tutti questi giorni. Il dolore era rimasto: forte. E la reazione è stata immediata, ancora a puntare su Miretti e Milik, nonostante una verve praticamente scomparsa. Dopo il saluto a, è iniziata lì tutta la tensione: prima le mani in tasca, poi a urlare alla squadra di stare stretta, compatta, ammassata e poi libera in ripartenza. Nel primo tempo non è quasi mai successo, nella ripresa è cambiato tutto.- Il gol diha sbloccato tutto e tutti, pure Max: pugni chiusi e sguardo alla panchina dopo il gol, come a gustarsi tutto il momento. Sul raddoppio - poi annullato - di Danilo è partito lo show: lo sguardo divertito ha subito fatto posto alla rabbia, furibonda, per l'apparente ingiustizia subita. Allegri si è immediatamente lamentato con il quarto uomo, probabilmente anche toccato da quanto accaduto nella scorsa stagione. Tant'è:. "Dai, dani. Continuiamo, continuiamo", le urla da bordocampo, dove Kostic ha ricominciato a sprintare e dov'è arrivato l'ultimo scatto per la palla di Fagioli. Gol. E abbracci, tutti diffusi, l'allenatore persino con Rabiot.