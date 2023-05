VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Non si tratta di perdere il campionato a novembre, o di essere sbattuti fuori dalla Champions con 5 sconfitte su 6 partite, né di aver perso la semifinale di Coppa Italia o quella di Europa Ligue, ci può stare, ci sono le “annate no”, quelle che finiscono sempre sul palo o si fermano per mezzo centimetro di fuorigioco, o sbattono sulle decisioni di arbitri parziali e devoti a qualche vendetta trasversale più o meno dichiarata.