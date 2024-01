Grazie Ragazzi !!! Lo scorso anno abbiamo dimostrato come vincere . Ma il calcio italiano non è ancora pronto . Razzismo , debiti, favoritismi , var a comando , due pesi e due misure . Oltre i colori credo che ognuno di noi debba chiedersi se è questo il calcio che vogliamo.… pic.twitter.com/411sqJNQBy — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) January 22, 2024

Salvatore Esposito, famoso attore e tifosissimo del Napoli, ha polemizzato sui social dopo la sconfitta contro l'Inter in finale di Supercoppa: "Grazie Ragazzi !!! Lo scorso anno abbiamo dimostrato come vincere . Ma il calcio italiano non è ancora pronto . Razzismo , debiti, favoritismi , var a comando , due pesi e due misure . Oltre i colori credo che ognuno di noi debba chiedersi se è questo il calcio che vogliamo". Parole dure le sue, che fanno riferimento a quanto successo nel match di ieri ma non solo.