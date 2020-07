5









Lui si salva, insieme a pochi altri. Cristiano Ronaldo segna, gioca ed è di nuovo in forma. Si è ripreso dopo un inizio decisamente sottotono, che l'aveva visto tra i peggiori in campo nelle sfide di Coppa Italia, ed è tornato a segnare a raffica. Contro il Milan ha sfruttato una pessima lettura di Kjaer e Romagnoli, un errore grossolano, per non dare scampo a Donnarumma, bucato anche nel finale, partendo però in fuorigioco. E così è arrivato il gol numero 30. 30 in questa stagione, anche se da festeggiare c'è poco.



Una cifra tonda di rabbia per CR...30 centrata nella serata più brutta. Avrebbe potuto essere il gol scudetto, e invece... E la delusione è tutta nel suo volto, scuro come poche altre volte al rientro negli spogliatoi. Consapevole della figuraccia e di aver sprecato la chance per chiudere tutto in serenità. Amarezza e rabbia sono i suoi sentimenti, non solo quelli di un Higuain furioso dopo il campo (ha scagliato anche una bottiglietta in campo). Lo sguardo cupo di CR7, spiega Tuttosport, dice tutto: è furioso. Avrebbe voluto festeggiare il 30, ma non era serata.