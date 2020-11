Questa sera torna in campo Cristiano Ronaldo. E tutti gli occhi sono puntati su di lui, che sembra pronto a regalare l'ennesima super prestazione. Dal Portogallo raccontano che l’eliminazione dalla Nations League, avvenuta qualche sera fa per mano della Francia, l’abbia lasciato piuttosto scosso. Quasi smarrito per un istante, scrive Tuttosport, perché non è abituato a incassare sconfitte, ma soprattutto arrabbiato. Brucia da impazzire perdere e uscire dall'ultima competizione vinta con la Nazionale, di cui era ancora campione in carica. La rabbia abbinata alla voglia di ricominciare a gioire è troppo forte. E così questa sera a Spalato ci si aspetta un Ronaldo infuocato: da quota 102 gol segnati in Nazionale vuole raggiungere l’iraniano Ali Daei, il migliore della storia in nazionale, in vetta a 109. Dopo aver agganciato Ferenc Puskas al quarto posto dei marcatori più forti di sempre, non si ferma. Come scrive il quotidiano: "Conta, anche, il feeling con una squadra - la Juventus - e una città - Torino - arrivate al momento giusto, quando Cristiano aveva bisogno di stimoli nuovi in un ambiente che gli si attagliasse alla perfezione. È andata proprio così, con buona pace di detrattori o costruttori di gossip di mercato fasulli".