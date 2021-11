serie di successo sulla Juventus in uscita il 25 novembre, I primi trailer sono stati mandati in onda e sono uscite anche le prime liti o tensioni da spogliatoio. Fatti normali, che costituiscono il piatto forte di questo genere di programma, a maggior ragione in una stagione non facile come la scorsa. Amazon ha 7000 ore di “girato” e tanti momenti da raccontare, una voce dopo l'altra...LE VOCI - Come racconta la Gazzetta, c’èche spiega che "le stagioni sono importanti anche quando sono di crescita e che è stato un anno durissimo, di grandi scelte e decisioni coraggiose". Ma c'è ancheche espone la filosofia che lo ha guidato in tutta la carriera: "Si vince solo di squadra, senza lo spirito di squadra un singolo non può fare nulla". C'è Andreache, al contrario di quanto i tifosi pensassero, si fa sentire nello spogliatoio urlando: "Non abbiamo l’atteggiamento di chi vuole vincere la partita! Per partite così ci vogliono gli attributi. E noi non vinciamo nemmeno un contrasto", dice con Chiesa vicino che pare destinatario di almeno parte della reprimenda, il tutto mentre una lavagna tattica vola via con un calcio. + Le urla arrivano anche da Leonardo