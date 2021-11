Era il primo punto all'ordine della rivoluzione di Allegri. Un passo indietro per farne uno più importante in avanti, e forse definitivo. La sua Juve ha superato una prova di coscienza e l'ha fatto contro un avversario completamente diverso, privato del suo elemento migliore, ma non dello spirito e del ritmo che Sarri ha già saputo imporre alla Lazio.Si può dire che sia stato un risultato di rabbia. E si può dire che il 2-0 dell'Olimpico, oltre gli undici metri di un cuore enorme da Leo Bonucci, sia stata una nuova pagina, completamente diversa, di una Juve brava a contare su di sé. Non su Dybala, neanche sulle sgroppate di Chiesa (per quanto decisive): tutto il peso è stato affidato alla coniugazione tattica, alla declinazione delle missioni affidate da Allegri.Perché c'è tutto il credo che professa: attenzione, abnegazione, le corse ragionate in avanti e quelle fondamentali all'indietro. Proprio su queste s'è arrabbiato tantissimo, e a ragion veduta:In classifica e in termini di mentalità, è un passo in avanti che rilancia le ambizioni. Di tutti.Servirebbe tanto. E servirà tanto mantenere questa testa, questa lucidità, recuperare giocatori e re-inserirli in un contesto che finalmente funziona perché è di nuovo un'unione di tutti e tutti sono per uno, con l'uno che è sempre il risultato. Da lì non si scappa. E il giorno in cui ripartirà il ritornello tra giochisti e risultatisti,