"Volete sapere che cosa è successo ieri (venerdì, ndr)? I giocatori hanno fatto una richiesta e io ho detto di no. Cose che capitano, però hanno capito e sono stati bravi. Ho chiesto io di stare in ritiro tutti insieme, ho spiegato che ci avrebbe fatto bene, anche per riposarci. Non c’è stata alcuna discussione, sono stato calciatore anche io, queste richieste si fanno. E poi ogni tanto serve un po’ di casino, sennò diventiamo piatti. Ringrazio i ragazzi che me ne hanno dato l’opportunità". Ha parlato così Allegri, scherzando sulla richiesta di Dybala e Cuadrado (capitano e vice in assenza di Bonucci e Chiellini), che in rappresentanza della squadra hanno chiesto di mantenere il solito programma: allenamento al mattino, ritorno a casa fino al momento del ritiro, che inizia prima di cena. Allegri stavolta aveva deciso di anticipare e i ragazzi hanno provato a fargli cambiare idea, ma Max non l’ha presa bene e si è arrabbiato. Con chi? Con i due portavoce e poi con tutto il gruppo convocato per una lavata di capo di gruppo. E da qui - si legge - è nato più di qualche scontro verbale con i singoli (Rabiot e Danilo oltre a Dybala e Cuadrado) ma l’allenatore è stato irremovibile.