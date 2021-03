6









Dopo la brutta sconfitta contro il Benevento i tifosi della Juventus sono andati su tutte le furie. Dito punato contro Andrea Pirlo. Di nuovo, ancora una volta. La squadra non decolla e fin da inizio stagione sta vivendo su un'altalena continua di emozioni e risultati. Con la vittoria contro il Cagliari sembravano scacciati i fantasmi dell'eliminazione dalla Champions, ma il brutto ko di oggi, in casa, contro una neopromossa, ha rimesso tutto in discussione. L'allentore per primo, che sui social è il più bersagliato e l'hashtag #PirloOut è già in tendenza.



