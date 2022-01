Non è stata esattamente presa a cuor leggero la decisione di ridurre a 5mila unità la capienza degli stadi. Racconta Tuttosport come i dirigenti della massima divisione non capiscano il motivo di questa intransigenza del governo, nella quale gioca un ruolo significativo il rigore del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sono tante le contraddizioni segnalate dai club. Da oltre un mese negli stadi entrano solo vaccinati; i contagi sono esplosi nelle feste di Natale quando il campionato era fermo; cinema e teatri al chiuso restano aperti senza ulteriori limitazioni. La Serie A, riferendosi al mondo dello spettacolo, sottolinea 'le disparità di trattamento rispetto ad altri settori'".