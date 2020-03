1









Altra giornata di quarantena per i giocatori della Juve, tra post, storie e dirette su Instagram. Una finestra sulla vita privata dei calciatori, per capire come stanno vivendo queste giornata di isolamento volontario in attesa che tutto torni alla normalità, che si possa tornare a discutere di calcio giocato e che questo Coronavirus diventi solo un brutto ricordo. Per ora, ancora, non è il momento.



CAREZZE E CHALLENGE - E allora vediamo cosa hanno fatto oggi i bianconeri: stamattina Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, si è presa qualche minuto di libertà per fare un po' shopping a Madeira, in Portogallo: la decisione della modella ha scatenato tante polemiche e critiche verso Georgina, soprattutto dopo la sua adesione alla campagna social #yomequedoencasa (#iorestoacasa). La compagna di Cristiano è stata paparazzata mentre usciva di casa "con un abito che non sembrava proprio adatto ad andare in farmacia o dal medico ma da shopping" ha scritto il Daily Mail. Violate quindi le direttive delle autorità portoghesi che sollecitavano tutto il Paese di rimanere a casa. Georgina attraverso un post Instagram ha confermato che la coppia sta bene e ha mandato un augurio a chi sta lottando contro il virus. Dybala ha aperto le porte della sua camera pubblicando sui suoi canali social una foto con la collezione di maglie: "Quante ce ne sono?". In casa De Ligt la quarantena è dolce tra carezze e coccole tra Annekee, Matthijs e i loro due cuccioli. E ancora Carlo Pinsoglio accetta una challenge e palleggia con la carta igienica e Bentancur si allena con la kick boxing per tenersi in forma. Capitan Chiellini ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai medici che lavorano giorno e notte per combattere il virus.



GLI EX - Juventini ma anche ex bianconeri protagonisti sui social. Claudio Marchisio manda un messaggio dei suoi a chi è uscito di casa non per motivi indispensabili, sempre chiaro e diretto il Principino. Vecchi (nuovi?) ricordi di Juve anche per Paul Pogba, che si allena in casa con la maglia bianconera. Ma c'è un motivo: "Supporto i miei amici Blaise Matuidi e Albin Ekdal" entrambi positivi al Coronavirus. Tra spese, challenge e coccole un altro giorno è passato. Ma la quarantena bianconera continua.