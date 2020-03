Aurelio Virgili, amico fraterno di Maurizio Sarri, ha svelato come il tecnico della Juventus sta passando la sua quarantena a Torino: "La moglie non lo deve sopportare in questi giorni - le sue parole a Tuttosport -, è rimasta nella loro casa a Figline. Marina e Maurizio sono una bellissima coppia e soprattutto il loro rapporto è rimasto identico nel tempo. Lei è molto indipendente e impegnata con l'azienda di etichette che dirige assieme al figlio Nicolé. Allo stadio non va mai, al massimo guarda le partite in tv".



ISOLATO A TORINO - "Con lui c'è un amico d'infanzia di Figlie, Enrico detto "Bocca" preziosissimo factotum che lo segue da una vita. Ovviamente anche il cane Ciro. Maurizio guarda tantissimo calcio ma in realtà non solo quello, è un uomo di grande cultura, legge tantissimo".