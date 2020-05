Come procede la quarantena in casa Ronaldo? Basta una foto per riassumerla, per celebrare gran parte delle attività che il portoghese sta svolgendo nel suo periodo casalingo. Stare in famiglia, godendosi i figli. Molto più di quanto un calciatore possa fare normalmente, vista la stagione, gli allenamenti e soprattutto le tantissime partite. Ogni 3 giorni. E invece CR7 ora può occuparsi dei suoi cari, tra una seduta e l'altra, tra palestra e piscina. In attesa che passino questi 14 giorni, in attesa di poter tornare alla Continassa con i compagni per la fase di riatletizzazione.