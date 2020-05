ha raccontato la sua quarantena in famiglia: "Ho deciso di passarla in Italia - ha raccontato il gallese a Sky Sport - è stato difficile restare sempre chiusi in casa. Per fortuna ero con la mia famiglia e ho passato più tempo con mia moglie e i miei figli, che in una situazione di normalità, con tutte le partite in programma, non ci riesco mai. Tutti i passaggi fatti sono stati corretti, ora si sta ripartendo piano piano tornando alla normalità".