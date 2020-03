Una quarantena col sorriso. Eccolo, Miralem Pjanic. Che cucina e parla con Patrick, amico cuoco che condivide lo schermo della diretta e un pezzo di quotidianità, seppur diverso e comunque preoccupante. "Facciamo una sfida con Douglas di cucina - racconta Mire allo chef -, vediamo chi è più forte. Sono assolutamente curioso di sapere cosa cucina qui Douglas...". Douglas che si connette, e commenta: "Io sono più forte a cucinare". Gli fa il centrocampista: "Starai facendo il sombrero al cane, o magari giochi a Fortnite". Sorrisi fraterni e una battuta anche per Perin: "Stasera diretta con il bicchiere di vino? Va bene, ti aspetto. E ti chiamo dopo". Stringersi attorno agli affetti: come per tutti, è l'unica ricetta per questo periodo.