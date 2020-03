#Noirestiamoacasa. E' l'appello di tutti gli italiani in questi giorni difficili, da quando il Coronavirus ci ha tolto la possibilità di abbracciarci, salutarci, girare liberi per le nostre città. Anche i giocatori della Juventus stanno vivendo la loro quarantena: dopo il test positivo da parte di Daniele Rugani la società per precauzione ha isolato il difensore al J Hotel comunicando a tutti gli altri di rimanere in casa.su Instagram racconta la sua giornata con una foto: divano, coperta bianconera e il cagnolino ai suoi piedi. Il riposo del guerriero.