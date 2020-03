Continuano le giornate a casa dei bianconeri

Servono pazienza e fiducia verso il futuro in queste giornate difficili e delicate per tutti. Nuove, sicuramente: tutti chiusi in casa, nessun contatto con altre persone e chissà ancora per quanto. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, il nostro Paese in particolare. La quarantena continua anche per i giocatori della Juve: chi in Italia e chi ha voluto raggiungere le proprie famiglie tra qualche polemica (vedi Higuain).